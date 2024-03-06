قرار وزاري.. "هندي" قائما بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وبحسب بيان يأتي تكليف هندي، بجانب مهامه واختصاصاته لحين تعيين رئيسا تنفيذيا للجهاز؛ وذلك خلفا للمهندس حسام عبداللاه شعبان موسى الجمل الذى قدم اعتذاره عن القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة