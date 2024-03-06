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قرار وزاري.. "هندي" قائما بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتكليف المهندس رأفت عبد العزيز فهمى محمد أمين هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وبحسب بيان يأتي تكليف هندي، بجانب مهامه واختصاصاته لحين تعيين رئيسا تنفيذيا للجهاز؛ وذلك خلفا للمهندس حسام عبداللاه شعبان موسى الجمل الذى قدم اعتذاره عن القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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