نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطوير طريق مركز التنمية المحلية بسقارة بطول 1800م2 في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 ورفع معدلات تنفيذ كافة المشروعات بما يعود بالنفع على المواطنين.

وفي هذا الإطار، تابع محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، الانتهاء من عمل البلدورات والإنترلوك وفرد وسنفرة السن بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة.

وذلك تمهيدًا لأعمال رصف الطبقة الرابطة بطول 1800 م2، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالبدرشين.

حيث يربط طريق مركز التنمية المحلية بسقارة، بين طريق سقارة السياحي الذي سبق تطويره، وطريق سقارة البلد، مرورًا بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، ويستهدف تطويره تحقيق السيولة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.