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ضبط شخصين لحيازتهما أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الإتجار في الجيزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ذلك النشاط الإجرام، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حيازة (سائق) أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (فرد محلى وطلقتان) وإعترف بتحصله  على المضبوطات من  (خفير خصوصى "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) تم ضبطه.. وبحوزته (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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