أحمد جودة - القاهرة - ليلة القدر 2024.. موعد ليلة القدر والدعاء المستجاب في هذه الليلة

يبحث عدد كبير من المسلمين عن علامات ليلة القدر 2024، كونها من أفضل الليالي والتي خصها الله عز وجل وأنزل فيها القرآن الكريم ولها فضل كبير وثواب عظيم لمن يغتنم ويفوز بها، ليلة القدر خير من ألف شهر هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن علامات ليلة القدر 2024 وفضلها وأهم الأدعية المستجابة في هذه الليلة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية

علامات ليلة القدر 2024



يبحث المسلمون في شتى أنحاء العالم عن علامات ليلة القدر 2024، والتي تعد من أفضل الليالي في شهر رمضان المبارك ومن أبرز علامتها هو طلوع الشمس في صباح اليوم وتكون بيضاء اللون لا شعاع لها، وكما وصفها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنها “طلقة” لا حر ولا برد، وبلجة أي مشرقة لا حارة ولا باردة، ولا يخرج شيطانها حتى يأتي دوت الخليج.

افضل الأعمال في ليلة القدر 2024



حيث يسعى المسلم في ليلة القدر أن يتعد إلى الله سبحانه وتعالي بالدعاء والصيام والصلاة، ويجب على المسلم أن يغتنم هذه الليلة ويؤدي الصلوات الخمس ويسبح ويكبر ويهلل ويستغفر الله ويتلو القرآن الكريم، كما يجب على المسلم أيضًا أن يخرج الصدقات والزكاة ومن أفضل الأدعية التي يجب على المسلم أن يرددها في ليلة القدر.

الدعاء المستجاب في ليلة القدر



اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم، اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر العظيمة أن تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين، يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في إناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا