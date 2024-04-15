ضبط عاطلان فى الغربية بحوزتهما 13 كيلو حشيش وفرد محلى وطلقتان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 12:32 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن المنوفية، الغربية، والأقصر، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقامت مديرية أمن المنوفية بضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، فرد محلى، وعدد من الطلقات.

وضبطت مديرية أمن الغربية عاطلان لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 13,200 كيلو جرام، وفرد محلى وطلقتان، كما ضبطت عنصر إجرامى له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، وفرد محلى وطلقة.

وفى مديرية أمن الأقصر ضبط 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وفرد محلى وطلقة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,150 مليون جنيه) تقريباً، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.