جوميز: الزمالك يستحق الفوز وكنا نستطيع إنهاء المباراة أمام الأهلى بأربعة أهداف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 10:33 مساءً - أكد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، أن فريقه استحق الفوز بالمباراة التى جمعته بالأهلى، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من دورى nile.

وقال جوميز، خلال المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "مباراة الأهلي لها حسابات خاصة، حاولنا في الشوط الأول أن نطبق أفكارنا، وواجهنا صعوبة بسبب قوة المنافس وعقلية لاعيبة الزمالك".

وأضاف مدرب الزمالك: "بعض أوقات المباراة قمنا بتنفيذ طريقتنا وخلقنا فرص ممتعة أمام منطقة جزاء الأهلي، لا نستطيع القول بأننا قمنا بهذا طوال المباراة لكن نستحق الفوز، وكان من الممكن أن ننهي اللقاء بنتيجة 4 / 1".

وتابع: "في أول 15 دقيقة شعرت بأن الباك رايت في الأهلي واخد حريته؛ بسبب أن ناصر ماهر بيدخل نصف الملعب أكثر مما خلق خطورة من الجبهة اليسري للأهلي، لذلك دفعت بسيد نيمار لغلق هذه الجبهة، وهذا هو سبب خروج أحمد حمدي أيضا".

واستطرد: "دفعت بموتيابا وسيد نيمار لأنني على علم بالطاقة التي يمتلكوها، واللاعب الذي يأتي من الدكة مثل البطيخة لا تعرف ماذا سيقدم، وبعض الأحيان التغييرات تأتي بثمارها وأحيانا لا".

واختتم جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك تصريحاته قائلا: "حماسي على خط المباراة مثل أي لاعب، وفي تلك المباراة كنت أرغب في تحقيق الفوز، لكن فريق الزمالك عائلة واحدة وهذا سر الفوز، وضغوط مباريات القمة تكون مختلفة، وهي مباراة بـ6 نقاط، ولا أعلم عن وجود مكافآت خاصة من المجلس أم لا".