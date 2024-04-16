رئيس جامعة الأزهر يعزي الدكتور جمال أبو السرور عضو مجلس الجامعة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:31 صباحاً - تتقدم جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور جمال أبو السرور، عميد كلية طب الأزهر الأسبق مدير المركز الاسلامي الدولي للبحوث والدراسات السكانية بالجامعة عضو مجلس الجامعة،وعضو مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للأزهر، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- زوج شقيقته رجل الأعمال السيد محمد الشبراويشي، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

﴿إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون﴾.