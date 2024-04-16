الفريق أسامة عسكر يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 05:26 مساءً - التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول / بول فالنتينو فيرى قائد قوات الدفاع المالاوية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تعزيز أوجه التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين فى مختلف المجالات .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات التعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية والمالاوية ، متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

من جانبه أعرب قائد قوات الدفاع المالاوية عن تقديره لدور مصر الفاعل فى دعم ركائز السلام والإستقرار داخل القارة الإفريقية .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والمالاوية .