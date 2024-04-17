أمن المنافذ بوزارة الداخلية يواجه جرائم التهريب بشتى صورها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 12:32 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تضبط العديد من جرائم التهريب

منها فى مجال ضبط المخالفات المرورية ، تم ضبط عدد (1732) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن العام : ضبط عدد (6) قضايا، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (163) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (4) قضايا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.