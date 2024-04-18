مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية من بينهم عميل سيىء النية – مقيمين بدائرة قسم ومركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، تخصص نشاطهم فى ارتكاب وقائع سرقة أغطية ومهمات شبكة الصرف الصحى، مستخدمين مركبة تروسيكل ملك أحدهم).

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة جهاز لاب توب من داخل سيارة أحد المواطنين، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق كسر مقبض باب السيارة، كما أرشد عن الجهاز المستولى عليه لدى عميل سىء النية (عاطل – له معلومات

جنائية) تم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية.