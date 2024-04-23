نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول صرف مرتبات شهر إبريل 2024 وأماكن الصرف في القطاع العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع بدء اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر إبريل 2024 للعاملين في القطاع العام، يثير الكثير من الموظفين تساؤلات حول مواعيد وأماكن صرف المرتبات.

وفي هذا السياق، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الموضوعات المتعلقة بجدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الزيادات الأخيرة.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية، بدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم أمس الأحد الموافق 21 إبريل 2024 وسيستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 25 إبريل 2024.

إليكم جدول صرف المرتبات لشهر إبريل 2024:

- الأحد، 21 إبريل 2024: أول أيام صرف مرتبات شهر إبريل 2024.

- الاثنين، 22 إبريل 2024: ثاني أيام صرف مرتبات إبريل.

- الثلاثاء، 23 إبريل 2024: ثالث أيام صرف مرتبات إبريل لعام 2024.

- الأربعاء، 24 إبريل 2024: رابع أيام صرف المرتبات.

- الخميس، 25 إبريل 2024: خامس أيام صرف مرتبات شهر إبريل.

بسبب هذا الإعلان، تزاحم العديد من الموظفين على ماكينات الصراف الآلي لصرف أموالهم بمناسبة صرف مرتبات شهر إبريل في كافة المحافظات، وعليه، يجب أن يكون الموظفون على دراية بمواقع صرف المرتبات حتى يتمكنوا من الوصول إليها بسهولة.

يوفر الحكومة عدة طرق لصرف مرتبات شهر إبريل 2024، وتشمل:

1- البنوك المصرية وماكينات الصراف الآلي (ATM).

2- مكاتب البريد المصري.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وسيتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من شهر مايو المقبل.

من جانب آخر، نشرت الهيئة القومية للتأمينات موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، حيث سيتم صرفها في اليوم الأول من الشهر، وهو الموافق 1 مايو.