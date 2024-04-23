"أهلا بالفرسان".. إهداء من وزارة الداخلية لفرسان مصر بمناسبة البطولة العربية العسكرية للفروسية

وتنطلق غدا فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، التى تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك من ٢٤ إلى ٢٧ إبريل الحالي فى نادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية فى العاصمة الإدارية، بمشاركة 11 دولة عربية.

محمد يوسف

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