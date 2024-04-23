محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء ويؤكد ستظل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 12:31 مساءً - بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.

وقال محافظ أسيوط في نص البرقية " بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطنى محافظة أسيوط وقياداتها التنفيذية أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء .. هذه المناسبة التاريخية التي تعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض سيناء داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم وأن يبارك جهودكم المخلصة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدما نحو مسيرة الإصلاح والتنمية وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها في ظل قيادتكم الحكيمة.. حفظ الله مصرنا الغالية جيشاً وشعباً وقيادة وكل عام وسيادتكم بخير ".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الغالية.

وتقدم اللواء عصام سعد بالتهنئة للقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء التي ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن وتجسد عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه داعيًا الله عز وجل أن يعيد تلك الذكرى على مصرنا الغالية وشعبها وقيادتها وجيشها بالخير والبركات متمنياً للرئيس وقواتنا المسلحة كل التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة التقدم والنهضة والرقي.