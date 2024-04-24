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أحمد جودة - القاهرة - مميزات تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر.. تعرف عليها

مميزات تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر.. تعرف عليها.. بعد فترة طويلة من التوقيت الشتوي التي استمرت لأكثر من ستة أشهر، يقترب فصل الربيع والصيف مما يعني أننا على وشك الانتقال إلى التوقيت الصيفي. بدأت الحكومة باعتماد التوقيت الشتوي منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، ولكن مع اقتراب فصل الربيع، من المقرر أن يتم تغيير التوقيت مرة أخرى خلال شهر أبريل لهذا العام. سنلقي نظرة على التفاصيل والآثار المحتملة لهذا التغيير في هذا التقرير المحدث.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

مميزات تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر.. تعرف عليها

من بين أكثر الاستفسارات شيوعًا على الإنترنت هو موعد تطبيق التوقيت الصيفي وهنا الجدول الزمني المتوقع للتغيير:

من المتوقع أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في منتصف ليلة الجمعة 26 أبريل 2024.

حيث سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، بحيث تصبح الساعة 1:00 بدلًا من الساعة 12:00.

موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي مقرر أن يكون في 28 أكتوبر 2024.

الهدف من تطبيق فكرة التوقيت الصيفي هو استغلال ساعات النهار الطويلة في فصل الصيف، حيث تصل ساعات النهار في ذروتها خلال الصيف إلى نحو 14 ساعة.

مميزات تطبيق التوقيت الصيفي

يترتب على تطبيق التوقيت الصيفي عدة فوائد للدولة وللمواطنين، ومن بين هذه الفوائد:-

يؤكد الدكتور أشرف تادرس أن استيقاظ الأفراد في السادسة صباحًا في فصل الصيف يجعلهم يواجهون شروقًا للشمس مبكرًا كما لو كان الوقت السابع، وبالتالي فإن تقديم الساعة في فصل الصيف يساهم في ترشيد استخدام الطاقة.

يساهم التوقيت الصيفي في استغلال الضوء الطبيعي بشكل أفضل، خاصة مع بداية النهار السريع بعد فترة الليل القصيرة.

يعتمد العديد من الدول الكبيرة على التوقيت الصيفي في مؤسساتها، مما يبرز أهمية تبنيه في تنظيم الحياة اليومية والعملية.

من الضروري تعديل الساعات في جميع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، لضمان استمرار عملها بكفاءة بعد تغيير التوقيت.

يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى 28 أبريل 2024، وعليه يجب على الجميع ضبط الساعات لتوافق التغيير المقرر.