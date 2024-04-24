نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم" تعلن قرار هام بشأن طلاب المدارس الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومستشارة مادة تنمية التربية الرياضية والعسكرية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن الإجراءات الواجب اتباعها حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات الرياضية بالمدارس الرياضية.

وجاء نص الخطاب الذي حصل "دوت الخليج" على نسخه منه، بإنه قد وافق الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على رأي المستشار القانوني للوزير على الآتي:

- أنه يجوز نقل الطلاب غير المسدد للمصروفات الرياضية بالمدارس الرياضية للمدارس لا تطبق أنشطة إضافية، وذلك بعد انذار ذويهم بسداد تلك المصروفات.

وكان أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرصه على استقبال الطلاب بمدارس المتفوقين STEM، وتحفيزهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتمثيل مصر بشكل مشرف في الخارج ورفع اسمها عاليا، مؤكدا أن القيادة السياسية تدعم "التعليم المنتج للإبداع والابتكار"، مع حرص الوزارة على دعم الطلاب للتقدم بشكل دوري لهذه المسابقة يأتي فى إطار اهتمامها بتنمية مهارات الابتكار الإبداعي، ونشر وتعزيز البحث العلمي وتقنيات العلوم والتكنولوجيا الممنهجة لدى الطلاب، اتساقًا مع ما تقوم به الوزارة من جهود لبناء منطومة متكاملة، لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات إيمانا منها بأنهم من سيصنعون الفارق في مستقبل الوطن.

مسابقة الدولية "أيسف" في العلوم والهندسة

وأوضح الوزير، أن الوزارة تدعم المسابقة الدولية "أيسف" في العلوم والهندسة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى بذلت جهدا كبيرا فى تهيئة الطلاب من خلال إعداد العديد من المعسكرات لتنمية المهارات لدى الطلاب ومساعدتهم فى إعداد كل ما يتعلق بمشاريعهم لتقديمها فى المسابقة، مشيرًا إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة 504 طلاب، وتم تصفية عدد الطلاب إلى 24 طالبا من بينهم 3 طلاب من المدارس الخاصة، و21 طالبا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM".

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن هذه المشاركات توفر الفرصة للطلاب لعرض أفكارهم ومشروعاتهم المتميزة في مختلف المجالات، معربا عن خالص أمنياته لهم بالسداد والتوفيق والحصول على مراكز متقدمة في المسابقة.