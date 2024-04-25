نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد الجوية ليوم الخميس 25 أبريل 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكوَّن غطاء سحابي وانخفاض درجات الحرارة في مناطق متفرقة من مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس 25 أبريل 2024، عن تكوَّن غطاء سحابي على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفي الوقت الحالي، تسجل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

بناءً على ذلك، ناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بإحكام غلق النوافذ جيدًا وارتداء الكمامات أثناء التجول في الشارع، وذلك بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض الصدر والجيوب الأنفية.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة للتصدي لتقلبات الطقس وللحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

التوقعات الجوية ليوم الخميس

يتوقع أن يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية والوجه البحري وحتى القاهرة، وشديد الحرارة نهارًا في باقي الأنحاء، ودافئًا على السواحل الشمالية الغربية، معتدلًا ليلًا على أغلب المناطق.

ويميل الطقس للبرودة على السواحل الشمالية الغربية خلال ساعات الليل.

توقعات الرياح والأمواج

تشير خرائط الطقس إلى نشاط للرياح في مناطق شمال البلاد، وقد تكون تلك الرياح مثيرة للرمال والأتربة في مناطق شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. وتشير الخرائط أيضًا إلى وجود أتربة عالقة في مناطق جنوب الصعيد.

حالة البحرين

- البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة 36 20

6 أكتوبر 35 19

بنها 35 18

دمنهور 34 16

وادي النطرون 35 18

كفر الشيخ 30 15

المنصورة 36 19

الزقازيق 36 16

شبين الكوم 35 18

طنطا 34 18

دمياط 32 20

بورسعيد 33 20

الإسماعيلية 39 21

السويس 34 20

العريش 39 22

رفح 39 21

رأس سدر 33 22

نخل 38 21

كاترين 30 18

الطور 35 24

طابا 36 23

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 16

مطروح 22 15

السلوم 23 14

سيوة 29 17

رأس غارب 38 25

الغردقة 38 24

سفاجا 36 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 33 27

حلايب 30 26

أبورماد 32 26

رأس حدربة 30 27

الفيوم 39 19

بني سويف 40 19

المنيا 40 21

أسيوط 41 22

سوهاج 41 25

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 42 27