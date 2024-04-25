UMS CASTING.. الشركة المتحدة تواصل دعم مواهب الشباب فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 10:29 مساءً - تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاهتمام بالشباب ودعم المواهب الشابة والمبدعين فى كل المجالات سواء فى التمثيل أو الإذاعة أو المواهب المختلفة.

وكشف عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة عن تفاصيل برنامج اكتشاف المواهب الذى أعلن عن انطلاقه بالتعاون مع المخرج عمرو سلامة.

للاشتراك فى برنامج تجارب أداء المتحدة UMS CASTING ادخل على رابط التقديم: أضغط هنا

ويحتوى نموذج التسجيل على 3 أقسام

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