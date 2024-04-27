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أحمد جودة - القاهرة - كثف المواطنون البحث علي منصات التواصل الإجتماعي، حول خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024، تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات مايو 2024 من بنك ناصر الاجتماعي، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بزيادة 15% للشهر الثالث على التوالي، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات، وضمن إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية لحماية الأسر الأولى بالرعاية والمحدودين في الدخل.

نرصد لكم خلال السطور التالية الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024،

الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024

وفي ضوء البحث المتزايد، عن الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024، اوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الإستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية

1. قم بتسجيل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية عبر الضغط هنا.

2. انقر على أيقونة "صاحب معاش"، ثم اختر "الخدمات التأمينية".

3. استعرض البيانات الأساسية لملف المعاش.

4. أدخل الرقم القومي في الخانة المخصصة على الموقع، ثم انقر على أيقونة "استعلام".

5. في النهاية، ستظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

صرف معاشات شهر مايو

وبعد معرفة الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024، يبحث الكثير عن موعد صرف المعاشات، ووفق لقاتون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يلزم صاحب العمل والجهات والمؤسسات بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد، وفي حالة التأخر، يتعين عليهم دفع مبالغ إضافية. تنص المادة 121 على أنه في حالة التأخير في سداد المبالغ، يتوجب على الملتزم بالأداء - بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - دفع مبلغ إضافي شهريًا عن فترة التأخير، مع احتساب نسبة تعادل متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر المعني بالسداد، مع إضافة 2% إلى النسبة المحسوبة.

ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

موعد صرف معاش مايو

ووفق لوزارة التضامن الاجتماعي، سيتم صرف المعاش لأكثر من 13 مليون مواطن، في بداية الشهر، أي في الفترة من 1 مايو وحتى 6 مايو 2024.



أماكن صرف معاشات مايو 2024

- ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

- منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

- المحافظ الإلكترونية.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.