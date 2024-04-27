أحمد جودة - القاهرة - استعدادات لاستقبال فصل الربيع: موعد شم النسيم 2024 وتقاليده المميزة

استعدادات لاستقبال فصل الربيع: موعد شم النسيم 2024 وتقاليده المميزة.. في شهر مايو، يحتفل المصريون بعيدين مهمين: عيد العمال وعيد شم النسيم. يُعتبر عيد العمال فرصة لتقدير جهود العمال وإنجازاتهم، وللتأكيد على حقوقهم في العمل اللائق والأجر العادل. أما عيد شم النسيم، فيمثل احتفالًا بتجدد الحياة وعودة فصل الربيع، وهو تقليد مصري قديم يمتد لآلاف السنين.

موعد إجازة شم النسيم 2024

استعدادات لاستقبال فصل الربيع: موعد شم النسيم 2024 وتقاليده المميزة

يوافق إجازة شم النسيم 2024 يوم الإثنين 6 مايو 2024، من المقرر أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد العمال



يوافق عيد العمال 2024 يوم الأربعاء 1 مايو، ومن المقرر أن يتم ترحيل يوم إجازة عيد العمال إلى الخميس الموافق 2 مايو، ولكن في انتظار قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.