حافلة الزمالك تغادر فندق الإقامة متوجهة لملعب مواجهة دريمز الغاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 05:26 مساءً - غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فندق الإقامة متوجهة إلى استاد بابا يارا بكوماسي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني فى إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا