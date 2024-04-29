أحمد جودة - القاهرة - "اعرف الآن".. ما حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين؟

"اعرف الآن".. ما حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين؟.. يبحث الكثير من الأشخاص عن حكم الاحتفال بعيد شم النسيم لدى المسلمين، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية رأيها في هذا الشأن. فقد أكدت الدار أن احتفال شم النسيم جزء من تقاليد مصرية قديمة ومناسبات اجتماعية، ولا يتضمن أي طقوس تخالف الشريعة الإسلامية. يهدف الاحتفال إلى التعبير عن بداية فصل الربيع وتقديم الاستراحة والترويح للنفس في الحدائق والمنتزهات والشواطئ.

حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين

"اعرف الآن".. ما حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين؟

يعتبر عيد شم النسيم عيد اجتماعي وطني لا أصل له في الدين الإسلامي لكن لم يحرم الدين الإسلامي الاحتفال بيوم شم النسيم ما دام لم يتم فعل ما ينهي عنه الدين الإسلامي وارتكاب الذنوب أو المعاصي خلال يوم شم النسيم والاحتفال به، والأصل أن يوم شم النسيم هو يوم الاحتفال ببداية فصل الربيع وانتشار الزهور والألوان الخضراء الجميلة في الحدائق، والاجتماع مع العائلة وصلة الأرحام خلال يوم شم النسيم والذي يعتبر اجازة رسمية في جميع المصالح الحكومية.

موعد إجازة شم النسيم

أعلنت رئاسة مجلس الوزارة المصرية خلال الايام الأخيرة الماضية عن موعد شم النسيم وذلك يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو 2024، ومن المتوقع أن يشهد يوم شم النسيم الكثير من الحفلات والعروض الترفيهية والفعاليات الثقافية المتنوع والنشاطات الفنية في جميع الحدائق العامة والخاصة في جميع المحافظات المصرية، كما تفضل الكثير من العائلات المصرية الاحتفال بشم النسيم بالسفر إلى المحافظات الساحلية والشواطئ المصرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر.