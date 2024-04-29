أحمد جودة - القاهرة - الموضوع جنة ونار .. اعرف دينك بيقول ايه.. حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين 2024

الموضوع جنة ونار.. اعرف دينك بيقول ايه.. حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين 2024.. يتساءل العديد من المواطنين عن حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين وقد اعلنت دار الافتاء المصرية عن حكم الاحتفال بيوم شم النسيم حيث أكدت أن شم النسيم من العادات المصرية القديمة والمناسبات الاجتماعية، ولا يوجد بها طقوس مخالفة للشريعة الاسلامية، والهدف منها هو الاحتفال ببداية فصل الربيع والقيام بالترويح عن النفس في الحدائق والمنتزهات والشواطئ، وخلال السطور التالية نكشف عن المزيد من المعلومات حول حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين.

حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين

الموضوع جنة ونار.. اعرف دينك بيقول ايه.. حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين 2024

يعتبر عيد شم النسيم عيد اجتماعي وطني لا أصل له في الدين الإسلامي لكن لم يحرم الدين الإسلامي الاحتفال بيوم شم النسيم ما دام لم يتم فعل ما ينهي عنه الدين الإسلامي وارتكاب الذنوب أو المعاصي خلال يوم شم النسيم والاحتفال به، والأصل أن يوم شم النسيم هو يوم الاحتفال ببداية فصل الربيع وانتشار الزهور والألوان الخضراء الجميلة في الحدائق، والاجتماع مع العائلة وصلة الأرحام خلال يوم شم النسيم والذي يعتبر اجازة رسمية في جميع المصالح الحكومية.

موعد إجازة شم النسيم

أعلنت رئاسة مجلس الوزارة المصرية خلال الايام الأخيرة الماضية عن موعد شم النسيم وذلك يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو 2024، ومن المتوقع أن يشهد يوم شم النسيم الكثير من الحفلات والعروض الترفيهية والفعاليات الثقافية المتنوع والنشاطات الفنية في جميع الحدائق العامة والخاصة في جميع المحافظات المصرية، كما تفضل الكثير من العائلات المصرية الاحتفال بشم النسيم بالسفر إلى المحافظات الساحلية والشواطئ المصرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر.