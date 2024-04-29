صندوق تحيا مصر يطلق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم الأشقاء في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 05:29 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدّ يد العون لأهالي قطاع غزة، وفي إطار جهود صندوق تحيا مصر الإنسانية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، انطلقت القافلة الإغاثية الخامسة، صباح اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، لتعزيز أواصر الترابط الأخوي بين الشعبين المصري والفلسطيني، وذلك بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات،، وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب الأيادي البيضاء.

من جانبه، أشار تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن القافلة تتضمن 115 شاحنة بها أكثر من 1840 طنًا، ضمّت القافلة شاحنات محملة بكراتين المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى كميات هائلة من الأرز، والدقيق، والزيوت، والسمن، والمكرونة، والمعلبات سريعة التحضير، والتمور، والأجبان، والألبان، والمياه المعدنية، والعصائر، وغيرها من المواد التي تُشكّل ضرورةً أساسية للنظام الغذائي.

وأكد عبد الفتاح، أن المساعدات لم تقتصر على المواد الغذائية فحسب، بل تضمّنت القافلة أيضًا المفروشات، والمراتب، والملابس التي تناسب جميع الأعمار من الذكور والإناث، كما شملت شاحنات طبية محملة بكل المستلزمات الطبية، لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، وتأمين احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الهمم، وكل ما يلزم للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة.

مضيفًا، أنه منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، لم تنقطع قوافل الإغاثة العاجلة من صندوق تحيا مصر وتحمل كل المساعدات الإنسانية المتنوعة، وتُساهم في توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، لتُؤكّد على التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، حيث تُنقل المساعدات من مصر عبر جسر الإغاثة البري من معبر رفح المصري، ويتمّ توزيعها وفقًا لأولويات واحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني، لضمان وصولها إلى أهالي القطاع بشكل عادل.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر خصص الحساب رقم (037037- إغاثة أهل غزة) في كل البنوك، من داخل وخارج مصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلًا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.