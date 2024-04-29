بدء مظاهرة داعمة لغزة داخل الحرم الجامعى فى جامعة كولومبيا بأمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 10:29 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، عبر مراسلها، عن انطلاق مظاهرة حاشدة الآن داخل الحرم الجامعي في جامعة كولومبيا.

وكانت قد انطلقت احتجاجات طلاب وأساتذة بالجامعات فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة ودعما لفلسطين، بعد أن تصاعدت خلال الأيام الماضية على خلفية اعتقال العشرات من الطلاب المتظاهرين فى جامعة كولومبيا، مما أثار جدلا واسعا حول حقوق الطلاب والحريات الأكاديمية.

وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي مع إقامة "مخيم تضامن مع غزة" في حرم جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، قبل أن تتسع لتشمل جامعات أخرى مثل جامعة نيويورك ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويال وغيرها. و

يطالب المتظاهرون بقطع العلاقات المالية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي يقولون إنها تساعد فى الحرب، بينما يقول بعض الطلاب اليهود إن الاحتجاجات تحولت إلى "معاداة للسامية"، وجعلتهم خائفين من دخول الحرم الجامعي، الأمر الذي أدى جزئيًا إلى دعوات لتدخل الشرطة.