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أحمد جودة - القاهرة - متي إجازة شم النسيم؟.. مع اقتراب فصل الربيع وتزايد نسمات الهواء الدافئة، ينتظر الجميع بفارغ الصبر قدوم شم النسيم 2024. فهو اليوم الذي يعم الفرح والبهجة في أرجاء مصر، حيث يحتفل الناس بنهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع. تزخر الأجواء بالاحتفالات والأنشطة الخارجية، وتملأ الضحكات والفرحة الشوارع والحدائق. إنه يوم يجمع الأسر والأصدقاء لقضاء وقت ممتع والتمتع بجمال الطبيعة وروعة الأجواء.

متي إجازة شم النسيم؟

متي إجازة شم النسيم؟

تكون إجازة شم النسيم في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، ويوافق يوم شم النسيم 2024 يوم 6 مايو 2024.



قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم 2024

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار بـ إجازة شم النسيم 2024 وإجازة عيد العمال، وأوضح قرار رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما أصدر قرار رئيس الوزراء اجازة شم النسيم بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وهما إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

إجازة شم النسيم 2024 للقطاع الخاص

وسبق أن أعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن إجازة شم النسيم للقطاع الخاص، معتبرًا يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم، كما اعتبر اليوم السابق لها وهو يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وجاء قرار وزير العمل في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.