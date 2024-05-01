وزارة التربية والتعليم تنظم فعاليات البطولات الرياضية ٢٠٢٤ بمختلف محافظات الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 01:28 صباحاً - تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفى ضوء توجيهاته بالاهتمام بالأنشطة الرياضية واكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، قامت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم عدد من البطولات في مختلف الأنشطة الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقد أقيمت اليوم ختام فعاليات بطولة الجمهورية للمدارس "للهوكي" للمرحلة الثانوية بنين ٢٠٢٤، والتي نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، من خلال الإدارة العامة للتربية الرياضية، وذلك بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وخلال فعاليات ختام البطولة أقيمت المباريات النهائية والتى أسفرت عن حصول فريق الشرقية (أ) على المركز الأول، وفاز فريق القاهرة (ب) بالمركز الثانى وفاز فريق القاهرة (أ) بالمركز الثالث، وفريق الفيوم بالمركز الرابع.

وأوضحت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن بطولة الجمهورية للهوكي للمرحلة الثانوية بنين لعام 2024 تمت بمشاركة 8 فرق من محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الشرقية – الفيوم – بني سويف)، وتستمر حتى 30 أبريل 2024، مشيرة إلى أن إقامة البطولة تساهم في تنمية روح المنافسة الشريفة بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتساهم في تقديم فرد ذو بنية قوية، لبناء وطنه.

وتابعت بأنه تم تقسيم الفرق المشاركة فى البطولة إلى مجموعتين ، حيث ضمت المجموعة الأولى محافظات ( بني سويف - الجيزة - الشرقيه أ - القاهرة ب) وضمت المجموعة الثانية محافظات (الإسكندرية - على الفيوم - الشرقيه ب - القاهره أ)

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن بطولة الهوكى للجمهورية تندرج ضمن البطولات المانحة لدرجات التفوق الرياضى التى يحصل عليها الطلاب، متمنية خالص التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب فى البطولات القادمة.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والمهندس على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، والدكتورة جيهان أنور مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة،وقيادات الإدارة العامة للتربية الرياضية.

كما أقامت الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية مهرجان "الوشو كونغو فو" لطلاب المدارس للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بنين/بنات علي مستوي الجمهورية وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للوشو كونغ فو.

وأوضحت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن الهدف من إقامة المهرجان هو نشر اللعبة بين أبنائنا وبناتنا الطلاب في جميع المحافظات تمهيدًا لإدراجها ضمن بطولات الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم مشاركة محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية،الغربية، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية، الشرقية، البحر الأحمر، القليوبية، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، الفيوم )، وكانت التصفيات الأولية في المحافظات بين الإدارات التعليمية، ثم على مستوي المحافظة خلال النصف الثاني من شهر فبراير ومارس بمشاركة ٣ ألاف طالب و طالبة في (الأساليب والساندا).

وأضافت أنه شارك بالمهرجان الختامي ٥٠٠ طالب وطالب، مضيفة أنه تم تقسيم المرحلة الابتدائية إلى جزئين من الصف الأول حتي الثالث الابتدائي ومن الصف الرابع حتي الصف السادس الابتدائي.

وفى سياق متصل، نظمت الوزارة بطولة الجمهورية للمدارس للسباحة "سباقات اليوم الأول" للمرحلة الثانوية(بنين)، وذلك فى إطار الاهتمام برعاية مواهب وقدرات الطلاب ورفع الكفاءة الصحية والبدنية لطلاب المدارس.

وقالت الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية أنه تم إعلان نتائج بطولة الجمهورية للمدارس للسباحة "سباقات اليوم الأول"، حيث فاز بالمركز الأول جون وائل ناجي مسعد من محافظة القاهرة فى سباق 50 م حرة، كما تصدر المركز الأول محمود تامر محمود عبد المجيد القاضي من محافظة الجيزة فى مسابقة 50 م صدر، أما فى مسابقة 100 م فراشة فقد حصل على المركز الأول عمر شريف حامد من محافظة القاهرة، فضلًا عن حصول عبد الرحمن خالد زكريا حسين من محافظة القاهرة على المركز الأول، فى مسابقة 100 م ظهر.

وبالنسبة لمسابقة 200 م حرة فاز بالمركز الأول إياد أحمد زكريا بيومي من محافظة الجيزة، وفى مسابقة 200 م صدر فاز بالمركز الأول عمر تامر أحمد السيدمن محافظة القاهرة، أما فى 400 م متنوع فقد فاز بالمركز الأول ياسين محمد عبد الجواد سعيد عبد الجواد من محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى فوز محمد عصام عبده محمود من محافظة الإسماعيلية بالمركز الأول فى مسابقة 1500 م حرة، أما بالنسبة إلى مسابقة 4 × 100 متنوع فقد حصلوا على المركز الأول ياسين محمد عبد الجواد سعيد، وبلال محمد محمد محمد بدر عويس، وبلال خالد محمد حسن عبد الباقي، محمد أيمن إبراهيم أمين من محافظة الإسكندرية.

وفى ذات السياق، نظمت الوزارة بطولة الجمهورية للمدارس لألعاب القوي (للمراحل الثلاث) بمدينة الإسكندرية (باستاد الاسكندرية) في الفترة من 28 ابريل الي 29 إبريل 2024 ، ويأتى ذلك فى اطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالأنشطة الرياضية وصقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية ودورها فى تكوين الشخصية المتكاملة واكتشاف المواهب الرياضية والإبداعية لدى الطلاب .

وتم إعلان نتائج البطولة بالنسبة للمرحلة الابتدائية فى مسابقة 50 م عدو وفاز بالمركز الأول يوسف محمد أحمد غريب بمحافظةالأسماعيليه، وفاز بالمركز الأول فى سباق 600 م جرى استيفن ناجي مجدي جرجس محافظة المنوفية، وفى سباق 200 م عدو فاز بالمركز الأول أدم محمد مصطفى عبد الرؤوف محافظة السويس، وفى سباق 1ك مشى فاز بالمركز الأول شريف خالد محمد عبد العليم محافظة الاسكندرية.

وفى سباق الوثب العالي، فاز بالمركز الأول اسيم عاصم إبراهيم علي محافظة القاهرة، وفى سباق الوثب الطويل فاز بالمركز الأول علي عمرو علي محافظة القاهرة، وفى سباق دفع الجلة فاز بالمركز الأول صهيب محمد حامد ابراهيم من محافظة المنوفية.

وبالنسبة للمرحله الإعدادية، فاز بالمركز الأول محمود السيد محمد علي محافظة الشرقية فى مسابقة 100 م حواجز إعدادى، وفى سباق دفع الجلة فاز بالمركز الأول عبد الله مصطفى رجب غنيم من محافظة الدقهلية، وفى سباق الوثب الطويل وسباق 100 م عدو فاز بالمركز الأول مازن محمود أحمد محمود من محافظة الإسماعيلية، وفى سباقى 1500 م عدو ، و 800 م عدو فاز محمد محمود فتحى عبدالوهاب محافظة الجيزة بالمركز الأول، وفى سباقى 300 م عدو ، و200 م عدو فاز بالمركز الأول محمد محمود عبد المنعم عيد محافظة القاهرة، وفى سباق 5ك مشى إعدادي فاز بالمركز الأول محمد رجب أحمد عبد الفتاح محافظة القليوبية ، وفى سباق 3000 م جري فاز بالمركز الأول علي كرم أحمد إبراهيم من محافظة قنا.

وبالنسبة لنتائج المرحلة الثانوية فى سباق 100 م عدو، فاز بالمركز الأول يوسف محمد كمال زيدان من محافظة البحيرة، وفى سباق 400 م عدو فاز بالمركز الأول عادل اسلام السيد الجبالي خضير من محافظة المنوفية ، وفى سباق 110 م حواجز، فاز بالمركز الأول زياد محمد يحيى ابراهيم محافظة القاهرة، وفى سباق 1500 م عدو فاز بالمركز الأول محمد فوزي محمود عبد الرحمن محافظة الفيوم، وفى سباق الوثب الطويل فاز بالمركز الأول باسل سامح محمد محمود محافظة القاهرة، وفى سباق رمي الرمح فاز بالمركز الأول زياد أيمن سمير زكي محافظة الشرقية، وفى مسابقة دفع الجلة ٦ك فاز بالمركز الأول ادم حازم فؤاد محمد محافظة القاهرة.

وفى مسابقة 10 ك مشي فاز بالمركز الأول زياد شريف انيس من محافظة الفيوم، وفي مسابقة 400 م حواجز فاز بالمركز الأول يوسف اسماعيل هاشم اسماعيل محافظة الجيزة، وفى سباق 200 م عدوفاز بالمركز الأول ياسين رامي محمد ابراهيم محافظة الاسكندرية.

وفى مسابقة 5000 جرى، فاز بالمركز الأول يوسف بكر احمد ابو بكر محافظة الاسكندرية، وسباق وثب عالي فاز بالمركز الأول عمر انس السيد سليمان محافظة الاسكندرية، وسباق وثب ثلاثي فاز بالمركز الأول باسل سامح محمد محمود الجمال محافظة القاهرة، وفى سباق 800 م عدو فاز بالمركز الأول سيف محمد حسن محمد من محافظة القاهرة.