الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "سواعد الوطن" بحفل عيد العمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 12:32 مساءً - شهدت فعاليات احتفالية عيد العمال والتي تقام فى مجمع هايير الصناعي المتكامل فى مدينة العاشر من رمضان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان: "سواعد الوطن".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد توجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، مضيفًا:"هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية".

ويحتفل العمال حول العالم بعيد العمال فى الأول من مايو كل عام، والذى جاء تخليدا للحركة العمالية التى بدأت فى الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بحقوق العمال، تحت شعار "8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات نوم".