العظمى بالقاهرة 32 درجة.. الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدا ليوم الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 11:26 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الجمعة ، طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب الصعيد .

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع غدا اضطراب الملاحة على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25.