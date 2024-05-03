"مانشيت" يشكر فريق عمل "القاهرة الإخبارية" بمعرض أبو ظبى للكتاب لمساعدته

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 10:29 مساءً - قدم الإعلامى جابر القرموطى، مقدم برنامج "مانشيت" المذاع على قناة سى بى سى، الشكر لفريق عمل قناة "القاهرة الإخبارية" بالإمارات عقب جولته داخل معرض أبو ظبي الدولي للكتاب فى دورته الـ 33.

وقال جابر القرموطى:" هناك جنود مجهولون خلف الكاميرا قدموا تقريرا من معرض أبو ظبى للكتاب، وأول شكرى أقدمه لزميلى العزيز الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، والذى أرسل لي كاميرتين، كما أشكر هدير صبرى مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى الإمارات.

ولفت القرموطى إلى أن القناة أرسلت 3 أشخاص يعملون خلف الكاميرا، وهم مصطفى مسعد مدير التصوير، ونوران علاء مساعد مدير التصوير، وميرنا محمد، مؤكدا أنهم تكبدوا المسافات من أجل مساعدته فى عمل التقارير بالمعرض.