الانتهاء من 45 مشروعًا فى قرى وادى الصعايدة بأسوان ضمن "حياة كريمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 04:29 مساءً - أعلنت محافظة أسوان، أنه تم الانتهاء من 45 مشروعاً من إجمالى 53 مشروع جارى تنفيذهم بقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى شتى القطاعات المختلفة.

وتخدم هذه المشروعات نحو 65 ألف نسمة، يقيمون فى 7 قرى فرعية وتوابع بوادى الصعايدة وذلك لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وحتى يشعر المواطنون والأهالى بالثمار الإيجابية ومكتسبات المبادرة الرئاسية الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

والمشروعات التى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، هى مشروعات خاصة بإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية ومكاتب البريد وبعض المدارس ، وأيضاً إنشاء وحدة طب الأسرة ونقطة الشرطة والمكتبة ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب وخطوط الغاز الطبيعى، بجانب إنشاء أبراج المحمول والألياف الضوئية ، وأيضاً تبطين الترع وإنشاء بعض الكبارى عليها.