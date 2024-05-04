محافظ شمال سيناء يهنئ الاخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 06:32 مساءً - قدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التهنئة للأخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، أثناء زيارته بطريركية الأقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش، في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وأكد المحافظ على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، وأن سيناء أرض مقدسة سار على أرضها عدد كبير من الأنبياء، كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أن مصر كلها تحتفل بعيد القيامة، وأن هذه الأيام تشهد عدد من الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية والوطنية.

ووجه الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بتنمية وتعمير سيناء وإعادة الامن والأمان في كافة ربوعها.

وأشار أسقف سيناء الشمالية إلى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحضان على المحبة والسلام، لافتًا إلى أن القيامة تعني الاستقرار في حياة سعيدة مستقرة لا يشوبها شيء، فيها السلام والمحبة والاطمئنان.