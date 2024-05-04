خالد قاسم: تدريب الموظفين على الخدمات المميكنة وسنوفر "التابلت" للمعنيين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 08:26 مساءً - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستقوم بتدريب الموظفين على الخدمات المميكنة القادمة وستوفر "التابلت" والأجهزة لكل المعنيين، مضيفًا أن هناك تدريبا مكثفا بمركز تدريب سقارة تدريب العاملين في 341 مركز التكنولوجية في جميع المحافظات، والتي يبلغ عددهم 4700 عامل.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية لبني عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الجميع سيكون جاهزين يوم الثلاثاء لتلقى طلبات راغبي التصالح في مخالفات البناء، وتم إعداد تطبيق للتقديم على التصالح في مخالفات البناء، للتسهيل على المواطنين في التقديم.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء المقبل.