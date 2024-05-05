نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عثمان أحمد عثمان: وزارة الأوقاف شهدت تطورا ملحوظا يشهد به القاصي والداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الأستاذ الدكتور عثمان أحمد عثمان، وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر واعظات الأوقاف الأول بأكاديمية الأوقاف الدولية، الشكر لوزير الأوقاف أ. د/ محمد مختار جمعة الذي تطورت الوزارة على يده في هذه الفترة تطورًا ملحوظًا يشهد به القاصي والداني.

كما قدَّم الشكر لكل الدعاة والواعظات، مؤكدًا أنه لا توجد وزارة تعمل على تأهيل العاملين بها كما تفعل وزارة الأوقاف، فقد تم عقد بروتوكول تعاون بين الأوقاف والمعهد العالي للدراسات الإسلامية، وبدأ هذا التعاون في عام 2018م عن طريق المنح المجانية، ونحن الآن نجي ثمار هذا التعاون وهذه الرؤية الثاقبة لوزير الأوقاف فهناك عدد كبير حصل على درجة الماجستير وعدد كبير سوف يحصل عليها قريبا.

وكما نقول للطلاب إن أي إدارة تحتاج إلى تطوير وابتكار فإن وزير الأوقاف فعلت ذلك وبجدارة من خلال هذه الأكاديمية العريقة التي نحن فيها أكاديمية الأوقاف الدولية فهي ليست مقصورة على المصريين بل يأتي إليها الكثير من دول العالم للتدريب والتأهيل والتثقيف.

كما أخذ وزير الأوقاف على عاتقه تطوير مساجد آل البيت، واعتنى عناية شديدة وغير مسبوقة بالوعظات حتى وصلن إلى هذا المستوى من الوعي والثقافة وجعل لهن زيًا خاصًا بهن.

مضيفًا أنه لا توجد وزارة في مصر أو في العالم تشجع منسبيها على الحصول على الماجستير والدكتوراة كما تفعل وزارة الأوقاف، وأن الجهد الذي يقوم به أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محل تقدير من الجميع، وهذا بفضل رجال مخلصين حوله ذوي كفاءة ومهارة، وكما تتميز وزارة الأوقاف بالقيادات الشبابية فقد أخذت المرأة نصيبًا وافرًا من اهتمام وزارة الأوقاف، فوزارة الأوقاف أصبحت ركنًا هامًا من رؤية مصر 2030، وحق لنا أن نفتخر بواعظات مصر ودورهن المتنامي وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا ودوليًّا.