وزارة الخارجية تنجح في احتواء أزمة الطلاب بقيرغيزستان وتأمين حقوقهم الأكاديمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 09:35 مساءً - نجحت وزارة الخارجية المصرية في احتواء أزمة الطلاب المصريين في قيرغيزستان بعد تورطهم في مشاجرات واعتداءات.

وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السفارة المصرية في كازاخستان، المسؤولة عن التمثيل غير المقيم في قيرغيزستان، تمكنت من إنهاء الأزمة والإفراج عن الطلاب المحتجزين.

كما أشار أبو زيد إلى أن البعثة القنصلية التقت برئيس جامعة IMU، التي يدرس بها أكثر من 530 طالب مصري، حيث تم التوصل إلى اتفاق لتبكير موعد الامتحانات لمن يرغب في العودة مبكراً إلى مصر، والسماح لطلاب السنوات الأولى بالمغادرة على أن يعودوا لأداء امتحاناتهم بعد الإجازة الصيفية.

وعقدت البعثة القنصلية لقاءً مع الجالية المصرية وعدد من الطلاب في قيرغيزستان لمناقشة احتياجاتهم وتقييم الوضع لضمان سلامتهم. وفي هذا السياق، تم إجراء لقاء افتراضي مع الطلاب المصريين في مختلف مناطق قيرغيزستان لطمأنتهم.

ووجه وزير الخارجية سامح شكري بإيفاد بعثة قنصلية إلى بيشكيك للاطمئنان على الطلاب المصريين وضمان حقوقهم وحمايتهم.