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أحمد جودة - القاهرة - يترقب أولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنوفية بفارغ الصبر، ويبحث العديد من خلال محرك البحث العالمي جوجل من خلال معرفة موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

أفاد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 بمحافظة المنوفية، سيكون خلال الأيام القادمة، عبر موقع المديرية التعليمية وفي جميع المدارس.

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يأتي ذلك بعد انتهاء آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في 22 مايو الماضي، استعدادًا لبدء إجازة نهاية العام الدراسي.



اعرف نتيجتك.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.. الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية

والجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي بدأت في 16 مايو الماضي واستمرت لمدة أسبوع، وبدأت الآن إجازة نهاية العام. ينتظر الطلاب بفارغ الصبر ظهور النتيجة لمعرفة المجموع الكلي، تليها ظهور تنسيق الثانوية العامة

نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية

للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، يُمكن للطلاب البحث برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة. يُرجى اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج:

1. قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي.

2. اختر خيار نتائج الشهادة الإعدادية.

3. أدخل بيانات الطالب المطلوبة.

4. انقر على زر الاستعلام لعرض الدرجات.



توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

تعلن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 بمحافظة المنوفية عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، حيث من المتوقع أن تظهر النتائج في الأسبوع القادم بعد اعتمادها من قبل المحافظ، وستُنشر على الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك، مع توفير رابط للاستعلام عن النتائج وتوزيع كشوف النتائج في المدارس.

بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية، يمكنهم اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتائج:

1. زيارة موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية.

2. التحقق من الصفحات الرسمية لمديرية التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي.

3. التواصل مع المدرسة التي تلقى فيها الطالب تعليمه.

اعرف نتيجتك.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.. الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

للاستعلام عن النتائج، يُمكن للطلاب البحث برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، وذلك باتباع الخطوات الموضحة على البوابة.

تتوزع درجات الشهادة الإعدادية لعام 2024 في المنوفية على النحو التالي:

- في الترم الثاني: تُوزع الدرجات على اللغة العربية (40 درجة)، واللغة الإنجليزية (30 درجة)، والدراسات الاجتماعية (20 درجة)، والرياضيات (30 درجة)، والعلوم (20 درجة)، بإجمالي 140 درجة.

- في نهاية العام: تُوزع الدرجات على اللغة العربية (80 درجة)، واللغة الإنجليزية (60 درجة)، والدراسات الاجتماعية (40 درجة)، والرياضيات (60 درجة)، والعلوم (40 درجة)، بإجمالي 280 درجة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مواد لا تضاف للمجموع في الترم الثاني، وهي التربية الدينية (40 درجة)، والتربية الفنية (20 درجة)، والحاسب الآلي (20 درجة).

اعرف نتيجتك.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.. الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

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