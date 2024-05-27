باحث سياسي فلسطيني: إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون وتنعم بحماية أمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 10:29 مساءً - قال جمال زقوت الكاتب والباحث السياسي الفلسطينية، إنه لا يمكن الاستهانة بالتحولات الدولية الناجمة عن حجم الجرائم الإسرائيلية والضغوط الشعبية التي ترى في إسرائيل كدولة منبوذة وعصابة مارقة تمارس القتل، والأمر الذي يذكر شعوب العالم بما ارتكبه النازي في الحرب العالمية الثانية، والعديد من المراقبين يعتبروا المجازر التي ترتكبها إسرائيل هي الأبشع منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، عبر قناة "دي إم سي"، أنه في الوقت الذي لا يمكن الاستخفاف بهذه التحولات، ولكن دون محاسبة إسرائيل بدعم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والذهاب للفصل السابع للأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، ستبقى الأمور تراوح في مكانها.

وأكد أنه آن الأوان لوقف الحرب والمجازر ووقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون تتوفر لها الحماية الدولية من قبل البيت الأبيض في واشنطن، مشيرا إلى أنه منذ بداية الحرب والولايات المتحدة تلعب دورا في حماية المجازر الإسرائيلية وتصديق التضليل الذي تمارسه إسرائيل.