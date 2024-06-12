هيئة الدواء: نقص الأدوية حالة مؤقتة تحدث أحيانا بسبب عدم توافر المادة الخام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 11:26 مساءً - أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، متابعتهم بدقة المصانع والمستوردين وعمليات الاستيراد الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم خلال شهرين إدخال مواد خام لازمة للتصنيع بشكل جيد، والتصنيع عاد لمعدلاته الطبيعية، وحصل ضخ كبير لعدد من المستحضرات اللازمة للتصنيع الدوائي.

وأشار ياسين رجائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، إلى توفير كافة الخدمات على مدار الساعة خلال أسبوع عيد الأضحى وتوفير خدمات الخط الساخن من أجل الاستفسارات الدوائية والتحذيرات، لافتا إلى أن الأدوية المتاحة حاليا يتم توفيرها بسعر مناسب وعادل.

وأوضح الدكتور ياسين رجائي أن نقص الأدوية لم تكن ظاهرة محلية أو عالمية لكنه كان حالة مؤقتة تحدث أحيانا بسبب عدم توافر المادة الخام، وبعد تحرير سعر الصرف بدأت الشركات في المطالبة بأهمية مراجعة أسعار مستحضراتهم في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن هيئة الدواء هي التي تقوم بعملية التسعير وتراعى فى الأسعار الأوضاع اجتماعية.