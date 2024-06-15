سويلم يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 10:32 صباحاً - الدكتور سويلم :الإنتهاء من إنشاء جسم قنطرة فم ترعة الساحلية

- إزالة السد المؤقت وفتح المياه في قنطرة فم ترعة الديروطية

- الإنتهاء من تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة فى قنطرتى البدرمان وأبو جبل

- نهو الكوبري المؤقت أعلى قنطرتى البدرمان والديروطية ، وتركيب البوابات المؤقتة لإعادة توزيع المياه لكل الترعتين

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٥٠% ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء جسم قنطرة فم ترعة الساحلية .

وفى قنطرة الديروطية .. فقد تم إزالة السد المؤقت وفتح المياه في القنطرة ، وتصنيع بوابات القنطرة وتركيب دليل البوابات ، مع تركيب الستارة القاطعة أسفل المنشأ أمام وخلف القنطرة ، وإجراء اختبار التحميل للتربة بموقع القنطرة ، والإنتهاء من أعمال حماية القاع والميول أمام وخلف القنطرة .

وفى قنطرة البدرمان .. فقد تم الإنتهاء من تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة في الأمام والخلف ، وتنفيذ أعمال الحدادة والنجارة وصب الخرسانة لزوم الحوائط ، والردم حول أساسات القنطرة .

كما تم نهو الكوبري المؤقت أعلى قنطرتى فم البدرمان والديروطية ، وتصنيع وتركيب البوابات المؤقتة لإعادة توزيع المياه لكل من ترعتى البدرمان والديروطية .

كما تم تنفيذ الستائر المعدنية القاطعة للمياه وخرسانة الأساسات لقنطرة أبو جبل .

وفى قنطرة الابراهيمية .. فقد تم تنفيذ قناة التحويلة لترعة الابراهيمية ، وتنفيذ اعمال حماية القاع والميول للبر الايمن ، ودق الستائر المعدنية لزوم السد المؤقت بالبر الايسر ، والبدء فى إنشاء مجموعة آبار التجفيف ، والتجهيز لبدء تنفيذ خوازيق الخرسانة المسلحة للاساسات ، وتصنيع بوابات القنطرة باليابان .

الجدير بالذكر انه تم مؤخرا الانتهاء من إنشاء قناطر بحر يوسف وتجربة تشغيل البوابات يدويا بنجاح .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .