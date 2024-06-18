طقس ثالث أيام العيد.. اعرف كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرار، وأهم الظواهر المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على جميع أنحاء الجمهورية.





وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لافتة إلى أنه يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحرالمتوسط، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 37 24

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 38 23

بنهـا 37 24

دمنهور 35 23

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 23

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 37 23

طنطا 36 24

دمياط 30 23

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 24

العريش 32 22

رفح 31 21

رأس سدر 37 25

نخل 38 18

كاترين 34 16

الطور 35 25

طابا 37 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 31 23

العلمين 29 22

مطروح 28 22

السلوم 32 21

سيوة 37 20

رأس غارب 40 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 42 29

شلاتين 41 28

حلايب 36 29

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 24

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 26

أسوان 45 31

الوادي الجديد 41 29

أبوسمبل 44 30

سوهاج 40 28

قنا 45 31

الأقصر 44 30