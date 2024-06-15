خبير علاقات دولية: القضية الفلسطينية فى قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 12:32 مساءً - أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور الأمن القومى المصرى، وهى فى قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية، ولم تغب لحظة واحدة عن تفاعلات إدارة السياسة الخارجية المصرية ولقاءات الرئيس السيسى، سواء داخل مصر مع القادة والزعماء أو المنتديات والزيارات والمؤتمرات الخارجية.

وأضاف أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن القضية الفلسطينية هى القضية الأولى المركزية فى السياسة الخارجية المصرية، دعما للشعب الفلسطينى فى ازمته ومحنته فى ظل هجمة غير مسبوقة من جانب قوات الاحتلال التى تستخدم سلاح التجويع بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

تابع أحمد سيد أحمد، منذ السابع من أكتوبر شكلت مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية، وأجهضت مخططات إسرائيلية خبيئة لتهجير الفلسطينيين قسرا، وهو ما جعلته مصر خطوطا حمراء ووضعت لاءات حاسمة منذ اليوم الأول وضعها الرئيس السيسى.