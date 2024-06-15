نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات الوزارات لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن استعدادات مختلف الوزارات لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2024، مشيرًا إلى جهودها المشتركة في ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك.

جهود وزارة التنمية المحلية

- توفير السلع بأسعار مخفضة: الوزارة تعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

- مراقبة مواقف السيارات: متابعة مواقف السيارات لمنع أي محاولة لاستغلال المواطنين.

- الاستعداد لصلاة عيد الأضحى: جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضاحى المبارك.

- مبادرة سند الخير: استمرار المبادرة في توفير اللحوم والسلع الأساسية.



- حملات النظافة: تكثيف حملات النظافة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات.

- رفع درجة الاستعداد: رفع درجة الاستعداد في المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات.

- فتح المجازر الحكومية: تيسير ذبح الأضاحي في المجازر الحكومية.

- مكافحة البناء غير المشروع: التصدي لأي أعمال بناء غير قانونية وإزالتها.

وزارة التضامن الاجتماعي

- إدارة الأزمات: عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار 24 ساعة.

- التعاون مع الهلال الأحمر: المتابعة من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات بالهلال الأحمر المصري.

- فرق الطوارئ والإغاثة: تكثيف فرق الطوارئ والإغاثة في جميع المحافظات.

- توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية: توزيع 100 طن من اللحوم على الأسر المحتاجة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

- تشديد الرقابة على الأسواق: زيادة المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

- التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك: تكثيف التفتيش والرقابة.

- مكافحة التعديات الزراعية: رصد ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية.

- رصد المحاصيل الزراعية: متابعة المحاصيل الزراعية خاصة في ظل الموجة الحارة.

- إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر: تشديد الرقابة والمتابعة.