نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انكسار موجة الحر: توقعات الأرصاد الجوية لعيد الأضحى المبارك 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكشف هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، مع انكسار موجة الطقس شديد الحرارة التي شهدتها البلاد على مدار الأسبوع الماضي.

تأثير كتل هوائية معتدلة من جنوب أوروبا

من المتوقع أن تتأثر البلاد بامتداد كتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ابتداءً من الاثنين المقبل، ثاني أيام عيد الأضحى.

ويتوقع أن يبدأ التحسن في حالة الطقس، خاصة مع بداية ساعات المساء.

توقعات درجات الحرارة

الأحد - أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 28 درجة مئوية.

- الوجه البحري: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

الاثنين - ثاني أيام العيد

- القاهرة الكبري: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 28 درجة مئوية.

- الوجه البحري: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

بهذه الخطوات، تسعى الأرصاد الجوية لإطلاع الجمهور على التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال عطلة العيد، وتحضير المواطنين لفترة أكثر اعتدالًا بعد فترة حرارية شديدة الحرارة.