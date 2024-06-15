أسامة رسلان بقناة الناس: عرفة يوم المباهاة الإلهية والمناجاة العلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 08:30 مساءً - تحدث الإعلامى أسامة رسلان، عن عظمة يوم عرفة وأهميته قائلا:"عرفات معلم الحج وركنه الأعظم، وذروة المسير إلى الغفور الأكرم، يوم عرفة يوم المباهاة الإلهية، ويوم المناجاة العلية، درة المناسك ومنى من كان إلى الله سالك".

وأضاف أسامة رسلان خلال برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس الفضائية، أن يوم عرفة يوم العتق والتجلى بالجلال والرفق، يوم الأنفس السابحة فى الملكوت، والعقول المتفكرة فى العظموت، يوم المكافأة بالصفح عمن حضر، ويوم العذر لمن صبر، ورب يثيب كل على ما أولاه هو ما معبود بحق سواه، فاللهم لك الحمد أنك أنت أنت.

ويشارك فى التغطية نخبة مميزة من كبار العلماء الموجودين فى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وغيرهم من داخل استوديوهات القناة.

وتركز التغطية علي إبراز أهمية وقيمة فريضة الحج وشرح المناسك وتوضيح كيفية أداء الفريضة وثواب وجزاء الحج كما بينه الكتاب والسنة، مع إبراز مقاصد الحج والقيم الحضارية في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.