جدة - نرمين السيد - إيبارشية أسوان

زار الأنبا بيشوي، أسقف إيبارشية أسوان، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر ادفو، وبرفقتهما وفد من الآباء الكهنة والرهبان وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة أسوان، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية. كما زار نيافتهما والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مجدي سالم مدير الأمن وقيادات المديرية، وكذلك زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والقطاع العسكري بالمحافظة، حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيبارشية أسوان تهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.