جدة - نرمين السيد - الأنبا باسيليوس يُهنئ قيادات محافظة المنيا بعيد الأضحى

هنأ الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم السبت، أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجميع القيادات السياسية، والتنفيذية، والأوقاف، والأزهر الشريف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بعيد الأضحى المبارك، وذلك بديوان عام المحافظة.





شارك في الزيارة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا مكاريوس، والأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، ووفد من كهنة إيبارشية أبوقرقاص، بالإضافة إلى ممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا. كذلك، هنأ الأنبا باسيليوس، اللواء محمد مصطفى ضبش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن المنيا، وقيادات الأمن الوطني، وجميع القيادات الأمنية بمديرية أمن المنيا. وقدم التهنئة والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمحافظ، ومدير الأمن، وكل القيادات الأمنية، لمجهوداتهم المبذولة خاصةً للشعب المنياوي. حفظ الله مصر، وأعاده الله علينا كلنا شعبًا واحدًا بالخير واليمن والبركات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا باسيليوس يُهنئ قيادات محافظة المنيا بعيد الأضحى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.