التحالف الوطني بالقليوبية: توزيع 5 أطنان لحوم على أهالي شبرا الخيمة (صور)

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جدة - نرمين السيد - توزيع 5 طن لحوم على أهالي شبرا الخيمة
يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني المستمرة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشملت عملية التوزيع مناطق: شبرا الخيمة غرب وشرق، بالإضافة إلى جمعيات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تم توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والجمعيات الخيرية العاملة في المنطقة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها التحالف الوطني لمساعدة المواطنين في مختلف أنحاء مصر، إيمانًا منه بأهمية التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
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