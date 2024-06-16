شاهين: المجازر تستقبل 10 آلاف أضحية أول أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المجزر الرئيسي في البساتين بمحافظة القاهرة، وتفقد عنابر الذبح للأهالي وغيرها ومدى خدمة الأضاحي.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى هيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى المبارك، والتواجد والمتابعة والزيارات الميدانية ومعدلات الأداء والتواصل والتلاحم مع المواطنين لذبح الأضاحي بالأساليب الصحية والبيطرية والبيئية من خلال المجازر العمومية والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين في الحدائق التابعة للوزارة.

وفيما، يتعلق بأعداد مذبوحات الأضاحي، قال شاهين إنَّ المجازر استقبلت اليوم حوالى 10 آلالف أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.

لافتًا إلى أنَّ المجازر تقدم خدمات ذبيح الأضاحي مجانًا للمواطنين، لتشجيعهم على الذبح في المجازر بدلًا من الشوارع من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث.

وتواصل شاهين مع المواطنين أصحاب الأضاحى واستمع إليهم، حيث أشادوا بالتعامل والخدمة المقدمة من أطباء المجزر.

كما زار حديقة الأسماك بالزمالك للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للزائرين حتى يستمتعوا بإجازة العيد، حيث التقى ببعض المتواجدين في الحديقة واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم ووجه بتيسير الإمكانيات للزائرين والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وتوجه رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلى مقر الهيئة لمتابعة سير العمل على مستوى الجمهورية في الحدائق التابعة للوزارة والمجازر، وكذلك حملات التفتيش مع مديرى مديريات الطب البيطري في المحافظات والإدارات المعنية.