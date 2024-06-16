التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بفتح المجمعات الاستهلاكية أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحي المبارك أمام المواطنين، مع ضخ يومي للحوم الطازجة والسلع أيضاً.





وأضاف المصيلحي بأنه قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة (العامة – المصرية)، وشركتي المجمعات الاستهلاكية (النيل – الإسكندرية) لمتابعة توافر السلع بالمجمعات ومخازن الجملة، ونوه إلى أن مخازن الجملة سوف يعمل منها مخزنان رئيسيان بكل محافظة لتوفير السلع الغذائية على بطاقة الدعم.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور أحمد كمال، معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، بأنه تم ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية، و60 ألف طن زيت طعام، و20 ألف طن مكرونة، و15 ألف طن أرز.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم برفع تقرير يومي للعرض على الوزير عن توافر السلع الأساسية واستقرار الحالة التموينية، وتوافر أسطوانات الغاز، وتوافر الوقود بمحطات الوقود.

وأشار إلى أن المخابز تعمل بالمواعيد المقررة لها بإجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.