المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية بالأقصر طوارئ في العيد

أعلنت كل المستشفيات ومنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة.





وذكر بيان أصدرته مديرية الصحة والسكان بالأقصر، اليوم الأحد، أن كوادر الفريق الطبي الساهرة في طوارئ مستشفى حورس التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية تمكنت من إنقاذ حياة مسن يبلغ 82 عاما أصيب بالشلل الحركي وفقدان النطق فجأة وقبل صلاة العيد.

وأوضح مدير مستشفى حورس التخصصي الدكتور أمجد عبدالعزيز، أن الفريق الطبي بالمستشفى استقبل لطبي لقسم الطوارئ بمستشفي حورس التخصصي رجلا مسنا فاقد الحركة والكلام، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من فحوصات وآشعة لاستدعاء طبيب المخ والأعصاب الذي اكتشف بالفحص إصابته بجلطة حادة بالمخ كانت من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة أو الشلل النصفي في حال تأخر التدخل الطبي.

وأشار مدير المستشفى أن المريض حضر إلى المستشفى عقب ظهور الأعراض بحوالي ثلاث ساعات ما جعل الوقت المتبقي لإنقاذه من الموت أو الشلل التام للنصف الأيسر من الجسد هو وقت ضئيل جدا لإحالة المصاب إلى أقرب عناية نظراً للأشغال الكلي لغرف العناية المركزة بالمستشفى، وعليه تم اتخاذ القرار الطبي وتجهيز سرير الطوارئ بكل المستلزمات والقوى البشرية للتعامل الفوري واستخدام مذيبات الجلطة وكل الاحتياجات الأخري داخل قسم الطوارئ في الدقائق المتبقية لينجح الأمر ويستعيد المريض قدرته على الحركة والكلام ويعود إلى حالته الطبيعية.