الأنبا إسحق يدشن كنيسة «الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا» بنزلة سعيد

جدة - نرمين السيد - تدشين كنيسة «الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا»

دشن الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بنزلة سعيد التابعة لقرية أم دومة بطما.





شارك الأنبا إسحق في صلوات التدشين والقداس عدد من الآباء كهنة الإيبارشية. ودُشِّن المذبح الرئيسي على اسم القديس الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، كما تم تدشين مذبحًا آخر على اسم السيدة العذراء مريم والشهيد مار جرجس، إلى جانب شرقية المذبح.

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